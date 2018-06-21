أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة اليوم بعدة موضوعات محلية وشرق أوسطية ودولية .
وأبرزت تمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة، على مطار الحديدة ، الذي عدته تطوراً مهماً في الحرب ضد الميليشيا الحوثية .
وعلى الصعيد المحلي واصلت الصحف متابعتها لتطورات محادثات الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وأفردت لها تقارير وتحليلات وتعليقات صحفية .
وسلطت الضوء على عدد من الموضوعات الدولية منها الانتخابات العامة التركية وقضايا الهجرة وقبول نيجيريا " استعارة " تماثيل بنين البرونزية المنهوبة منذ عهد الاستعمار في أفريقيا بصورة مؤقتة وذلك تفادياً لإمكان إرسالها إلى مؤسسات أوروبية من بينها المتحف البريطاني.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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