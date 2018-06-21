أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة اليوم بعدة موضوعات محلية وشرق أوسطية ودولية .

وأبرزت تمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة، على مطار الحديدة ، الذي عدته تطوراً مهماً في الحرب ضد الميليشيا الحوثية .

وعلى الصعيد المحلي واصلت الصحف متابعتها لتطورات محادثات الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وأفردت لها تقارير وتحليلات وتعليقات صحفية .

وسلطت الضوء على عدد من الموضوعات الدولية منها الانتخابات العامة التركية وقضايا الهجرة وقبول نيجيريا " استعارة " تماثيل بنين البرونزية المنهوبة منذ عهد الاستعمار في أفريقيا بصورة مؤقتة وذلك تفادياً لإمكان إرسالها إلى مؤسسات أوروبية من بينها المتحف البريطاني.