اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف الصادرة السبت :

القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى التحرير.

برنامج جودة الحياة يحدد ستة مؤشرات عالمية كمراجع أساسية للقياس والتعريف.

أمير جازان يقدم تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد حزيمي.

مركز الملك سلمان يغيث محاصري جزيرتين و3 أحياء بمأرب.

السيستاني للعراقيين: لاتنتخبوا الفاشلين والفاسدين.

سفير واشنطن: الحوثيون متوحشون.. وقرقاش: الميليشيات في أضعف حالاتها.

ترمب يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في 22 مايو في واشنطن.

مندوب المملكة الدائم لدى اليونيسكو يؤكد أهمية تضافر الجهود لتطوير أبحاث التوحد.

تدشين الهوية البصرية الجديدة لوقف الملك عبدالعزيز.

شهادة الاعتماد الدولية لمستشفى الملـك سلمـان للقـوات المـسـلـحــة.

خبراء دوليون لتطوير السياحة في حائل.

سفير المملكة لدى الكويت: سأبذل كل الجهد بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

رئيس كوريا: تعاوننا مع السعودية لا يقتصر على النفط.

المدارس المرخصة تباشر في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على قيادة المركبات.