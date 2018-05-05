اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف الصادرة السبت :
القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى التحرير.
برنامج جودة الحياة يحدد ستة مؤشرات عالمية كمراجع أساسية للقياس والتعريف.
أمير جازان يقدم تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد حزيمي.
مركز الملك سلمان يغيث محاصري جزيرتين و3 أحياء بمأرب.
السيستاني للعراقيين: لاتنتخبوا الفاشلين والفاسدين.
سفير واشنطن: الحوثيون متوحشون.. وقرقاش: الميليشيات في أضعف حالاتها.
ترمب يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في 22 مايو في واشنطن.
مندوب المملكة الدائم لدى اليونيسكو يؤكد أهمية تضافر الجهود لتطوير أبحاث التوحد.
تدشين الهوية البصرية الجديدة لوقف الملك عبدالعزيز.
شهادة الاعتماد الدولية لمستشفى الملـك سلمـان للقـوات المـسـلـحــة.
خبراء دوليون لتطوير السياحة في حائل.
سفير المملكة لدى الكويت: سأبذل كل الجهد بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
رئيس كوريا: تعاوننا مع السعودية لا يقتصر على النفط.
المدارس المرخصة تباشر في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على قيادة المركبات.
GMT 12:08 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 12:03 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 11:58 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 11:50 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 11:24 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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