اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الخميس بتصريحات نواب بريطانيين الذين أكدوا أن كوريا الشمالية قادرة على الوصول إلى شواطئ المملكة المتحدة باستخدام صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون ستة إلى ثمانية عشر شهراً.
وأشارت إلى تراجع تسجيلات السيارات بالمملكة المتحدة في شهر مارس من هذا العام بنسبة 15.7%، وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة الصناعة وجمعية صانعي السيارات والتجار .
وسلطت الصحف الضوء على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول.
وتطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بأن فرنسا ستقوم بخفض عدد أعضاء البرلمان بنسبة 30? وضمان انتخاب 15? من المشرعين عبر نظام التمثيل النسبي في الانتخابات المقبلة.
GMT 11:49 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 10:57 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 10:55 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 10:51 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 10:28 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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