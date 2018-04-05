اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الخميس بتصريحات نواب بريطانيين الذين أكدوا أن كوريا الشمالية قادرة على الوصول إلى شواطئ المملكة المتحدة باستخدام صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون ستة إلى ثمانية عشر شهراً.

وأشارت إلى تراجع تسجيلات السيارات بالمملكة المتحدة في شهر مارس من هذا العام بنسبة 15.7%، وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة الصناعة وجمعية صانعي السيارات والتجار .

وسلطت الصحف الضوء على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول.

وتطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بأن فرنسا ستقوم بخفض عدد أعضاء البرلمان بنسبة 30? وضمان انتخاب 15? من المشرعين عبر نظام التمثيل النسبي في الانتخابات المقبلة.