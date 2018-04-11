إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأميركا الجنوبيّة

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية اهتماماتها لعدد من المواضيع من أبرزها تحقيق البرلمان الأرجنتيني في حادث اختفاء الغواصة "سان خوان" منذ أشهر جنوب الأطلسي، والدعوى المرفوعة ضد أعضاء بالكونغريس البيروفي بتهمة "شراء" أصوات أعضاء من البرلمان لتجنب عزل الرئيس السابق كوشينسكي، وأمر القاضي الفيدرالي البرازيلي، سيرجيو مورو بسجن الرئيس الأسبق اينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2011)، وشعبية الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، ومصير المجندين القاصرين في صفوف حركة "فارك" المنحلة.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات المحلية عند التحقيق حول أسفار الكاتب العام لنقابة "كاميونيروس"، و المثول المرتقب لوزير الدفاع أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في اختفاء الغواصة "سان خوان".

وهكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أن القاضي الفيدرالي بمدينة مورون، نيستور بارال، طلب بيانات للتحقيق في أسفار الكاتب العام لنقابة "كاميونيروس" (سائقو الشاحنات)، هوغو مويانو، و أفراد عائلته في إطار اتهام بتبييض الأموال.