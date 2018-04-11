إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأميركا الجنوبيّة

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية اهتماماتها لعدد من المواضيع من أبرزها تحقيق البرلمان الأرجنتيني في حادث اختفاء الغواصة "سان خوان" منذ أشهر جنوب الأطلسي، والدعوى المرفوعة ضد أعضاء بالكونغريس البيروفي بتهمة "شراء" أصوات أعضاء من البرلمان لتجنب عزل الرئيس السابق كوشينسكي، وأمر القاضي الفيدرالي البرازيلي، سيرجيو مورو بسجن الرئيس الأسبق اينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2011)، وشعبية الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، ومصير المجندين القاصرين في صفوف حركة "فارك" المنحلة.
ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات المحلية عند التحقيق حول أسفار الكاتب العام لنقابة "كاميونيروس"، و المثول المرتقب لوزير الدفاع أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في اختفاء الغواصة "سان خوان".
وهكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أن القاضي الفيدرالي بمدينة مورون، نيستور بارال، طلب بيانات للتحقيق في أسفار الكاتب العام لنقابة "كاميونيروس" (سائقو الشاحنات)، هوغو مويانو، و أفراد عائلته في إطار اتهام بتبييض الأموال.
GMT 14:15 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانوفاة طارق حسن رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي الأسبق
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك