الصحف السعودية الصادرة الخميس

أبرز عناوين الصحف الصادرة الخميس :
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور.
سلطان بن سلمان يكشف نقاشه مع الملك عبدالله حول السياحة.
المملكة والأمم المتحدة يبحثان الجهود الإنسانية في اليمن.
خليفة بن سلمان: المملكتان مصير واحد وهدف مشترك.
استعادة المواطن أحمد بن محمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو.
الجيش الوطني أمل اليمنيين في رفع معاناة الانقلاب الحوثي
الجيش اليمني يطوق «صعدة» معقل الحوثي من 5 محاور
أمير الرياض يرعى حفل جمعية البر الخيرية بالمجمعة
المشنوق: نرفض التبعية لإيران عبر سياسات حزب الله المعادية للعروبة
وزير المالية: إجمالي التوفير التراكمي لكفاءة الإنفاق وصل إلى 68 مليار ريال.. وميزانية الربع الأول تعلن قريباً
الخيانة القطرية تتواصل.. اعتقال ضابط استخبارات يدعم الحوثيين
سفير روسيا السابق لدى قطر: ضربوني بالجزم العسكرية على رأسي في مطار الدوحة!
احتجاجات وتظاهرات في اليوم العالمي للعمال في مختلف المدن الإيرانية
عشرة آلاف عامل لخدمة زوار الحرمين في رمضان.
الإذاعة والتلفزيون: خطة جديدة لإرضاء المشاهد.
GMT 11:28 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 11:19 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الخميس
GMT 11:11 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 10:58 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 10:56 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك