أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

تناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة من أجل تنشيط المشهد الليبي و محاولة فرض إجراء الانتخابات خلال العام الجاري وإطلاق عجلة التسوية السياسية بين فرقاء الأزمة في وقت أعلن فيه الجيش الليبي سيطرته على مينائي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي.
وكتبت عن إعلان القوات المسلحة المصرية مقتل واعتقال عشرات الإرهابيين وتدمير أهداف للجماعات المتشددة في عمليات للجيش والشرطة شمال وسط سيناء خلال الأيام الماضية.
وأوردت صحف تونس تحذير الشرطة الأوروبية "يوربول" من احتمالية كبيرة لوقوع هجمات إرهابية على يد ذئاب منفردة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التوقيع على أمر تنفيذي يقضي بإنهاء حالات الفصل العائلي عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وسط تصاعد الغضب بسبب فصلهم عن بعضهم البعض.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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