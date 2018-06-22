أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

تناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة من أجل تنشيط المشهد الليبي و محاولة فرض إجراء الانتخابات خلال العام الجاري وإطلاق عجلة التسوية السياسية بين فرقاء الأزمة في وقت أعلن فيه الجيش الليبي سيطرته على مينائي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي.

وكتبت عن إعلان القوات المسلحة المصرية مقتل واعتقال عشرات الإرهابيين وتدمير أهداف للجماعات المتشددة في عمليات للجيش والشرطة شمال وسط سيناء خلال الأيام الماضية.

وأوردت صحف تونس تحذير الشرطة الأوروبية "يوربول" من احتمالية كبيرة لوقوع هجمات إرهابية على يد ذئاب منفردة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التوقيع على أمر تنفيذي يقضي بإنهاء حالات الفصل العائلي عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وسط تصاعد الغضب بسبب فصلهم عن بعضهم البعض.