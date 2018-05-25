اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ،خبر الكشف عن بدء تنفيذ مخططات إسرائيلي لبناء 3900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأشارت صحف الجمعة إلى وصفت الحكومة الفلسطينية، الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، عدوانا جديدا تشنه حكومة الاحتلال الاسرائيلي، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وسلطت الضوء على استشهاد الشابين أحمد قطوش ومهند أبو طاحون، أمس الخميس، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة.

وتحدثت صحف فلسطين عن ما اعتبره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قرار وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، طرح بناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، رداً على الإحالة التي قامت بها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ورداً على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب، التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وأولت الصحف اهتمامًا باقتحام العشرات من المستوطنين اليهود، أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووسط رقابة صارمة من حراس وسدنة مسجد الأقصى