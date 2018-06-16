اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أسر وأهالي شهداء القوات المسلحة والجيش الاحتفال بعيد الفطر .

ونشرت نبأ سيطرة الجيش اليمني على مدخل مطار الحديدة عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وعرجت على دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر للاتفاق على كيفية المضي قدمًا نحو تشكيل البرلمان والحكومة.

وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى مقتل 6 مدنيين خلال قصف كثيف نفذه النظام السوري على محافظة درعا.