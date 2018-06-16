اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أسر وأهالي شهداء القوات المسلحة والجيش الاحتفال بعيد الفطر .
ونشرت نبأ سيطرة الجيش اليمني على مدخل مطار الحديدة عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.
وعرجت على دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر للاتفاق على كيفية المضي قدمًا نحو تشكيل البرلمان والحكومة.
وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى مقتل 6 مدنيين خلال قصف كثيف نفذه النظام السوري على محافظة درعا.
GMT 10:30 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 10:05 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء
GMT 10:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
GMT 09:41 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء
GMT 09:38 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
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