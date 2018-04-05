اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة الخميس للزيارة التي قام بها الليلة الماضية وفد يمثل مجلس الشيوخ الأمريكي للجزائر ، مشيرة إلى أن الزيارة تندرج في إطار دعم العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ، ذات الإهتمام المشترك ، سيما الوضع في منطقة الساحل.

وأشارت الصحف إلى أن كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا شددوا على ضرورة معاقبة رئيس النظام السوري ، بشار الأسد ، في الذكرى الأولى للهجوم الكيميائي على سكان خان شيخون.

وعلى صعيد آخر ، أخبرت صحف الخميس عن التقدم النوعي لجيش الشرعية اليمني على أكثر من جبهة ، سيما مناطق طوق العاصمة صنعاء وكذلك محافظة صعدة ، معقل الميليشيات الحوثية الانقلابية .

ورصدت ردود الأفعال العراقية التي استنكرت الصراع السياسي القائم بين الرئيس فؤاد معصوم ومجلس النواب ، على خلفية ، مقاضاة الرئيس للبرلمانيين بسبب الخروقات المسجلة بخصوص موازنة السنة الجارية 2018 .