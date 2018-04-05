اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة الخميس للزيارة التي قام بها الليلة الماضية وفد يمثل مجلس الشيوخ الأمريكي للجزائر ، مشيرة إلى أن الزيارة تندرج في إطار دعم العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ، ذات الإهتمام المشترك ، سيما الوضع في منطقة الساحل.
وأشارت الصحف إلى أن كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا شددوا على ضرورة معاقبة رئيس النظام السوري ، بشار الأسد ، في الذكرى الأولى للهجوم الكيميائي على سكان خان شيخون.
وعلى صعيد آخر ، أخبرت صحف الخميس عن التقدم النوعي لجيش الشرعية اليمني على أكثر من جبهة ، سيما مناطق طوق العاصمة صنعاء وكذلك محافظة صعدة ، معقل الميليشيات الحوثية الانقلابية .
ورصدت ردود الأفعال العراقية التي استنكرت الصراع السياسي القائم بين الرئيس فؤاد معصوم ومجلس النواب ، على خلفية ، مقاضاة الرئيس للبرلمانيين بسبب الخروقات المسجلة بخصوص موازنة السنة الجارية 2018 .
GMT 14:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانوقفة احتجاجية ضد إنتهاكات قوات الإحتلال بحق الطواقم الصحافية في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة
GMT 17:01 2018 السبت ,31 آذار/ مارساهتمامات الصحف المغربية يوم السبت
GMT 16:54 2018 السبت ,31 آذار/ مارساهتمامات الصحف السودانية يوم السبت
GMT 11:31 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارسوزارة الإعلام الفلسطينية تعلن أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل أي مدني في تظاهرات الجمعة
GMT 11:30 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارسقوات الاحتلال تستهدف الصحافيين بالرصاص الحي خلال مواجهات بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
أرسل تعليقك