اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ، مشيرة إلى الاجتماع المرتقب اليوم بين رئيس الدولة الباجي قائد السبسي مع قيادة الأحزاب والمنظمات الوطنية للحسم في ملف حكومة يوسف الشاهد وفرضيات بقاء هذا الأخير في منصبه من عدمه.
وركزت دولياً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القمة التي كان من المقرر أن يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في سنغافورة بسبب ما قال إنه عدائية نظام بيونغ يانغ.
وتحدثت عن إجراء الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءات مع القوى النيابية لاختيار رئيس الحكومة .
وأشارت إلى إعلان إسرائيل بناء 2500 وحدة سكنية إستيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار اعتبرته القيادة الفلسطينية عدوانًا جديداً بعد فتح السفارة الأميركية في القدس.
وتطرقت إلى تطورات الأحداث في ليبيا مع سيطرة الجيش الليبي على مناطق استراتيجية على مدخل مدينة إجدابيا ، وسقوط قتلى وجرحى من قبل الجماعات الإرهابية إثر قصف جوي على منطقة الفتاتيح شرق درنة ، وتأكيد قيادة الجيش بأن عملية درنة لن تنتهي إلا بتحريرها بالكامل من الجماعات الإرهابية
GMT 10:33 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 10:29 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
GMT 09:48 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 09:46 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
GMT 09:29 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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