اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ، مشيرة إلى الاجتماع المرتقب اليوم بين رئيس الدولة الباجي قائد السبسي مع قيادة الأحزاب والمنظمات الوطنية للحسم في ملف حكومة يوسف الشاهد وفرضيات بقاء هذا الأخير في منصبه من عدمه.

وركزت دولياً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القمة التي كان من المقرر أن يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في سنغافورة بسبب ما قال إنه عدائية نظام بيونغ يانغ.

وتحدثت عن إجراء الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءات مع القوى النيابية لاختيار رئيس الحكومة .

وأشارت إلى إعلان إسرائيل بناء 2500 وحدة سكنية إستيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار اعتبرته القيادة الفلسطينية عدوانًا جديداً بعد فتح السفارة الأميركية في القدس.

وتطرقت إلى تطورات الأحداث في ليبيا مع سيطرة الجيش الليبي على مناطق استراتيجية على مدخل مدينة إجدابيا ، وسقوط قتلى وجرحى من قبل الجماعات الإرهابية إثر قصف جوي على منطقة الفتاتيح شرق درنة ، وتأكيد قيادة الجيش بأن عملية درنة لن تنتهي إلا بتحريرها بالكامل من الجماعات الإرهابية