اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأشارت الصحف إلى إدانة الحكومة الأردنية، إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسلطت الضوء على تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون للرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وتابعت صحف الأردن ، تعزيز الولايات المتحدة العقوبات على إيران، لتستهدف عدة شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
واهتمت بالغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لقاء القمة المزمع عقده في 12 يونيو مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
GMT 10:33 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 10:31 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 09:48 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 09:46 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
GMT 09:29 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
أرسل تعليقك