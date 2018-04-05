اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الخميس المقررات التي انبثقت عن مجلس الوزراء اللبناني الذي التأم أمس للبتّ في بنود تختص بملفات مالية واقتصادية ملحّة في البلاد .
وتناقلت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية ، مبرزة توعد الدول الغربية بمحاسبة نظام الأسد المسؤول عن هجوم خان شيخون الكيميائي، بعد عام من وقوعه .
وأوردت الصحف دعوة مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيغلاند، للسماح بوصول المساعدات إلى 150 ألف مدني على شفا الانهيار بعد سنوات من الحصار والقتال في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.
وأشارت إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس في عدّة بلدات بالقدس المحتلة، وأسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين .
وتابعت المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في القاهرة، وتمحورت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .
ولفتت إلى احتدام المعارك بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية أمس، في مدينة درنة جنوب البلاد .
وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان البيت الأبيض أن المهمة العسكرية لاستئصال تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا اقتربت من نهايتها، داعيا دول المنطقة والأمم المتحدة إلى العمل من أجل ضمان عدم إعادة التنظيم الإرهابي نفوذه أبدا.
GMT 11:49 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 10:57 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 10:55 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 10:51 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 10:48 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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