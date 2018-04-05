اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الخميس المقررات التي انبثقت عن مجلس الوزراء اللبناني الذي التأم أمس للبتّ في بنود تختص بملفات مالية واقتصادية ملحّة في البلاد .

وتناقلت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية ، مبرزة توعد الدول الغربية بمحاسبة نظام الأسد المسؤول عن هجوم خان شيخون الكيميائي، بعد عام من وقوعه .

وأوردت الصحف دعوة مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيغلاند، للسماح بوصول المساعدات إلى 150 ألف مدني على شفا الانهيار بعد سنوات من الحصار والقتال في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

وأشارت إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس في عدّة بلدات بالقدس المحتلة، وأسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين .

وتابعت المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في القاهرة، وتمحورت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

ولفتت إلى احتدام المعارك بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية أمس، في مدينة درنة جنوب البلاد .

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان البيت الأبيض أن المهمة العسكرية لاستئصال تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا اقتربت من نهايتها، داعيا دول المنطقة والأمم المتحدة إلى العمل من أجل ضمان عدم إعادة التنظيم الإرهابي نفوذه أبدا.