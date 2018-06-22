أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس مجموعة -ايقاد- آبي أحمد، انتقال المحادثات المباشرة بين الفرقاء في جنوب السودان إلى الخرطوم الاثنين المقبل.
واشارت إلى الانتقادات التي وجهها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وحثه لمجلس الأمن على مساءلة مدعية المحكمة فاتو بنسودا لخروجها عن حالة دارفور والحديث عن احتجاجات واعتقالات وقعت في الخرطوم مطلع العام .
وتحدثت عن مصادقة مجلس الوزراء السوداني أمس ، على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2018، الذي أضاف سلطات جديدة تقضي بإيقاف الصحفي من الكتابة وسحب الرخصة .
وسلطت الضوء على مطالبة مسؤولين أردنيين وفلسطينيين المجتمع الدولي التحرك بشكل - فوري وفاعل- لإيجاد أفق سياسي للتوصل لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية .
ونشرت بيان القوات المسلحة المصرية أمس الذي أشار إلى القضاء على 32 مسلحا واعتقال 12 آخرين شمال ووسط سيناء .
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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