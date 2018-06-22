أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس مجموعة -ايقاد- آبي أحمد، انتقال المحادثات المباشرة بين الفرقاء في جنوب السودان إلى الخرطوم الاثنين المقبل.

واشارت إلى الانتقادات التي وجهها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وحثه لمجلس الأمن على مساءلة مدعية المحكمة فاتو بنسودا لخروجها عن حالة دارفور والحديث عن احتجاجات واعتقالات وقعت في الخرطوم مطلع العام .

وتحدثت عن مصادقة مجلس الوزراء السوداني أمس ، على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2018، الذي أضاف سلطات جديدة تقضي بإيقاف الصحفي من الكتابة وسحب الرخصة .

وسلطت الضوء على مطالبة مسؤولين أردنيين وفلسطينيين المجتمع الدولي التحرك بشكل - فوري وفاعل- لإيجاد أفق سياسي للتوصل لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية .

ونشرت بيان القوات المسلحة المصرية أمس الذي أشار إلى القضاء على 32 مسلحا واعتقال 12 آخرين شمال ووسط سيناء .