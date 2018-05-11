اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، بأن اقتصاد بلاده يخطو بثبات ليصبح اقتصادًا أكثر انفتاحًا، وقادرًا على الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

واهتمت بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت على هامش اختتام أعمال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن.

وتابعت صحف الجمعة استعدادات الفلسطينيون اليوم، لحشد مسيرات شعبية تعم مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، ضد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، المقرر عشية الذكرى الـ 70 للنكبة في 15 من الشهر الحالي، وصولاً إلى "مسيرة العودة الكبرى" يوم الثلاثاء القادم.

وسلطت الضوء على تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل في سوريا، حيث أعلنت إسرائيل أنها قصفت عشرات الأهداف الإيرانية ردًا على هجوم مباشر ضد القوات الإسرائيلية هو الأول من نوعه نسب إلى ايران.

وفي ذات السياق.. تابعت الصحف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بإن إيران تجاوزت خطًا أحمر بإطلاقها صواريخ على إسرائيل من سوريا، بالتزامن مه تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية من تنامي النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة من داخل الأراضي السورية.

وتابعت بدء اقتراع العراقيين المقيمين في الأردن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب العراقي