اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، بأن اقتصاد بلاده يخطو بثبات ليصبح اقتصادًا أكثر انفتاحًا، وقادرًا على الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
واهتمت بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت على هامش اختتام أعمال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن.
وتابعت صحف الجمعة استعدادات الفلسطينيون اليوم، لحشد مسيرات شعبية تعم مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، ضد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، المقرر عشية الذكرى الـ 70 للنكبة في 15 من الشهر الحالي، وصولاً إلى "مسيرة العودة الكبرى" يوم الثلاثاء القادم.
وسلطت الضوء على تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل في سوريا، حيث أعلنت إسرائيل أنها قصفت عشرات الأهداف الإيرانية ردًا على هجوم مباشر ضد القوات الإسرائيلية هو الأول من نوعه نسب إلى ايران.
وفي ذات السياق.. تابعت الصحف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بإن إيران تجاوزت خطًا أحمر بإطلاقها صواريخ على إسرائيل من سوريا، بالتزامن مه تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية من تنامي النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة من داخل الأراضي السورية.
وتابعت بدء اقتراع العراقيين المقيمين في الأردن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب العراقي
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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