اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء استشهاد، ، مواطن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة فيما أصيب 12 فلسطينياً بالرصاص الحي،خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأشارت الصحف إلى تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان،جرى خلاله بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة.
وسلطت الضوء على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إنه لم يعد مقبولا أن يستمر العالم في صمته أو حياده إزاء إمعان إسرائيل بالقتل وأعمال التنكيل.
وأولت الصحف اهتمامًا بتحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استغلال اليمين الحاكم في إسرائيل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية من أجل ترويج وتسويق مواقفه وأيديولوجيته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال، وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوردت صحف فلسطين اقتحام مئات المستوطنين اليهود بينهم عناصر من المخابرات الإسرائيلية، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وركزت على، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي،20 فلسطينيا من الضفة، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.
GMT 10:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:53 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية اهتمامات الصحف الليبية
GMT 10:18 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 14:04 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الأحد
GMT 14:00 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الأحد
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
أرسل تعليقك