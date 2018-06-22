أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، التي ركزت على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ،إضافة إلى العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وواكبت دعوات عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لشن عدوان واسع النطاق على قطاع غزة، بزعم الرد على الطائرات الورقية، التي تزعم إسرائيل أنها تسبب بحرق آلاف الدونمات .

وسلطت الضوء على تحذير دائرة الاوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الاقصى من الاعتداءات التي تمارسها مجموعة من المتطرفين اليهود بحق حارسات المسجد الاقصى اثناء تأدية واجبهن في ساحات المسجد .

واهتمت صحف الجمعة بنزوح آلاف المدنيين خلال الأيام الماضية جنوب سوريا ، مع تصعيد قوات النظام قصفها على ريف درعا الشرقي.

ونشرت قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في مايو الماضي، في أعقاب شبهات بحصول عمليات تزوير .

واهتمت بإنقاذ البحرية الليبية لأكثر من 3000 مهاجر قبالة السواحل الغربية للبلاد فيما كانوا يحاولون عبور المتوسط في اتجاه أوروبا .