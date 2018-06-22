أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، التي ركزت على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ،إضافة إلى العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وواكبت دعوات عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لشن عدوان واسع النطاق على قطاع غزة، بزعم الرد على الطائرات الورقية، التي تزعم إسرائيل أنها تسبب بحرق آلاف الدونمات .
وسلطت الضوء على تحذير دائرة الاوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الاقصى من الاعتداءات التي تمارسها مجموعة من المتطرفين اليهود بحق حارسات المسجد الاقصى اثناء تأدية واجبهن في ساحات المسجد .
واهتمت صحف الجمعة بنزوح آلاف المدنيين خلال الأيام الماضية جنوب سوريا ، مع تصعيد قوات النظام قصفها على ريف درعا الشرقي.
ونشرت قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في مايو الماضي، في أعقاب شبهات بحصول عمليات تزوير .
واهتمت بإنقاذ البحرية الليبية لأكثر من 3000 مهاجر قبالة السواحل الغربية للبلاد فيما كانوا يحاولون عبور المتوسط في اتجاه أوروبا .
GMT 10:55 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة
GMT 10:33 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 10:26 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 10:22 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 10:19 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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