اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الخميس استنكار المملكة العربية السعودية للمجازر والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية مبني على ثوابت ومرتكزات مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط.

واهتمت بعزم باكستان على إرسال وفود دبلوماسية وبرلمانية إلى مختلف الدول لإبراز القضية الكشميرية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الهند لوقف استخدام القوة ضد المدنيين في كشمير.

وتطرقت إلى مطالبة الجامعة العربية من محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق محايد ضد المجازر الوحشية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وتناقلت تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي الذي أكد عزم بلاده على مواصلة الدعم السياسي والدبلوماسي للشعب الكشميري حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير.

وتابعت الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات العامة القادمة.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة أزمة الطاقة والحد من انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأخبرت عن مشاركة باكستان في "مؤتمر الأمن الدولي 2018" المنعقد حالياً في العاصمة الروسية موسكو.

إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان والجهود المبذولة لدعم عملية السلام الأفغانية.