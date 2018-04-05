اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الخميس استنكار المملكة العربية السعودية للمجازر والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية مبني على ثوابت ومرتكزات مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط.
واهتمت بعزم باكستان على إرسال وفود دبلوماسية وبرلمانية إلى مختلف الدول لإبراز القضية الكشميرية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الهند لوقف استخدام القوة ضد المدنيين في كشمير.
وتطرقت إلى مطالبة الجامعة العربية من محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق محايد ضد المجازر الوحشية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وتناقلت تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي الذي أكد عزم بلاده على مواصلة الدعم السياسي والدبلوماسي للشعب الكشميري حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير.
وتابعت الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات العامة القادمة.
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة أزمة الطاقة والحد من انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وأخبرت عن مشاركة باكستان في "مؤتمر الأمن الدولي 2018" المنعقد حالياً في العاصمة الروسية موسكو.
إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان والجهود المبذولة لدعم عملية السلام الأفغانية.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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