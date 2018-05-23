اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ، المتعلقة بجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو وايجاد فرص عمل للأردنيين .

واهتمت بالادانة الأردنية للتفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 40 آخرين .

وتابعت دعوة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

واهتمت بمقتل 26 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له، في هجوم مباغت لتنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية.

وتطرقت إلى مقتل جنديان من قوات الجيش الليبي وجرح اثنان آخرين، خلال هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف بوابة الستين جنوب غرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.

وعرجت صحف الاردن على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بخصوص القمة المرتقبة التي ستجمعه بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون ، وترجيح ارجاء عقدها .