اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ، المتعلقة بجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو وايجاد فرص عمل للأردنيين .
واهتمت بالادانة الأردنية للتفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 40 آخرين .
وتابعت دعوة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.
واهتمت بمقتل 26 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له، في هجوم مباغت لتنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية.
وتطرقت إلى مقتل جنديان من قوات الجيش الليبي وجرح اثنان آخرين، خلال هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف بوابة الستين جنوب غرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.
وعرجت صحف الاردن على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بخصوص القمة المرتقبة التي ستجمعه بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون ، وترجيح ارجاء عقدها .
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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