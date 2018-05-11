اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على تحذير تقرير من هيئة الرقابة على الإنفاق، أن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزًا في التمويل بقيمة 21 مليار جنيه أسترليني خلال العقد المقبل.

وسلطت صحف الجمعة الضوء على رفض رئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، دعم خطة لإبقاء المملكة المتحدة في سوق واحدة

ونشرت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعقد محادثات مباشرة مع كيم جونغ أون في سنغافورة، في يونيو.

وأشارت الصحف إلى مقتل 5 في انفجار وسط قطاع غزة دون أن تتضح ملابسات الانفجار.

ولفتت صحف بريطانيا إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية تقول إنهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني