اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على تحذير تقرير من هيئة الرقابة على الإنفاق، أن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزًا في التمويل بقيمة 21 مليار جنيه أسترليني خلال العقد المقبل.
وسلطت صحف الجمعة الضوء على رفض رئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، دعم خطة لإبقاء المملكة المتحدة في سوق واحدة
ونشرت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعقد محادثات مباشرة مع كيم جونغ أون في سنغافورة، في يونيو.
وأشارت الصحف إلى مقتل 5 في انفجار وسط قطاع غزة دون أن تتضح ملابسات الانفجار.
ولفتت صحف بريطانيا إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية تقول إنهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني
GMT 10:26 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
GMT 10:21 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
GMT 10:19 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 08:24 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 08:22 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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