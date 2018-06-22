أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان الاحتلالي المستمر على الحرم الإبراهيمي .
وأشارت إلى تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة، دون حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وتناولت صحف فلسطين لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، في رام الله، وزير خارجية وتنمية التجارة لجمهورية مالطا كارميلو ابيلا، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون ما بين البلدين .
وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار ، بصاروخ مجموعة من الفلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية، بينهم طفل.
وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام عشرات من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية فيه.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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