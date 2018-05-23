إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الاتصالات الجارية بين مختلف القوى السياسية، للتنسيق بشأن العملية الإجرائية للاستحقاقات الدستورية التي تنطلق اليوم، بانتخابات رئاسة البرلمان اللبناني والشروع في الاستشارات النيابية الملزمة، المقرر إجراؤها مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي، لإختيار رئيس جديد للحكومة المقبلة .
وأوردت قرار وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، إدراج 5 إيرانيين على قائمة العقوبات بسبب دعمهم الارهابيين الحوثيين في اليمن .
ورصدت الصحف، المشاورات التي تجريها الاقطاب السياسية العراقية، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة حيال تأليف الحكومة الجديدة في البلاد .
ولفتت الانتباه إلى تسليم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسميا أمس، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأشارت الصحف إلى الهجوم الارهابي الذي استهدف أمس، بوابة الستين جنوب غرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا .
وأخبرت عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس .
وتناقلت صحف لبنان تأكيد برنامج الأغذية العالمي أمس، أن 6.5 ملايين شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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