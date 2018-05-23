إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الاتصالات الجارية بين مختلف القوى السياسية، للتنسيق بشأن العملية الإجرائية للاستحقاقات الدستورية التي تنطلق اليوم، بانتخابات رئاسة البرلمان اللبناني والشروع في الاستشارات النيابية الملزمة، المقرر إجراؤها مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي، لإختيار رئيس جديد للحكومة المقبلة .

وأوردت قرار وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، إدراج 5 إيرانيين على قائمة العقوبات بسبب دعمهم الارهابيين الحوثيين في اليمن .

ورصدت الصحف، المشاورات التي تجريها الاقطاب السياسية العراقية، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة حيال تأليف الحكومة الجديدة في البلاد .

ولفتت الانتباه إلى تسليم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسميا أمس، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأشارت الصحف إلى الهجوم الارهابي الذي استهدف أمس، بوابة الستين جنوب غرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا .

وأخبرت عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس .

وتناقلت صحف لبنان تأكيد برنامج الأغذية العالمي أمس، أن 6.5 ملايين شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي