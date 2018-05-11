اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تطورات العمليات الأمنية والعسكرية الجارية في أنحاء باكستان لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في باكستان.
وتابعت الجهود التي تبذلها باكستان بالتعاون مع دول المنطقة لدعم الأمن الإقليمي وإنجاح عملية المصالحة الوطنية الأفغانية.
واهتمت صحف الجمعة بأداء الزعيم الماليزي مهاتير محمد رئيس تحالف الأمل حلف اليمين الدستورية لشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا.
وأخبرت في الشأن الأمني عن تفجير عناصر إرهابية سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى إلى توقف حركة القطارات.
وتابعت تطورات الحملة الوطنية الجارية في باكستان لمكافحة الفساد المالي والإداري إلى جانب حملة مكافحة الإرهاب.
وعرجت اصحف إلى تجديد باكستان الدعوة للهند بالكف عن تصعيد التوتر العسكري والعودة إلى حوار السلام لحل الخلافات العالقة سلميًا.
أفغانيًا.. تناقلت أنباء مصرع 22 مسلحًا خلال عمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليم بكتيا شرق أفغانستان.
وأخبرت صحف باكستان عن اعتقال الشرطة في كازاخستان عشرات الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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