اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تطورات العمليات الأمنية والعسكرية الجارية في أنحاء باكستان لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في باكستان.

وتابعت الجهود التي تبذلها باكستان بالتعاون مع دول المنطقة لدعم الأمن الإقليمي وإنجاح عملية المصالحة الوطنية الأفغانية.

واهتمت صحف الجمعة بأداء الزعيم الماليزي مهاتير محمد رئيس تحالف الأمل حلف اليمين الدستورية لشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا.

وأخبرت في الشأن الأمني عن تفجير عناصر إرهابية سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى إلى توقف حركة القطارات.

وتابعت تطورات الحملة الوطنية الجارية في باكستان لمكافحة الفساد المالي والإداري إلى جانب حملة مكافحة الإرهاب.

وعرجت اصحف إلى تجديد باكستان الدعوة للهند بالكف عن تصعيد التوتر العسكري والعودة إلى حوار السلام لحل الخلافات العالقة سلميًا.

أفغانيًا.. تناقلت أنباء مصرع 22 مسلحًا خلال عمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليم بكتيا شرق أفغانستان.

وأخبرت صحف باكستان عن اعتقال الشرطة في كازاخستان عشرات الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.