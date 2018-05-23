اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تركيزها على الحراك السياسي الذي تعيشه تونس وسط إصرار العديد من الأطراف السياسية الفاعلة على ضرورة تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد في انتظار الحسم في هذا الموضوع خلال اجتماع رؤساء المنظمات والأحزاب المقررة اخر هذا الاسبوع .
وأخبرت في شأن محلي آخر عن تمكن الوحدات العسكرية من القضاء على عنصر إرهابي في منطقة السلوم التابعة لمحافظة القصرين ، مشيرة إلى أن هذا الإرهابي التحق بالمجموعات الإرهابية منذ عام 2012 وشارك في أغلب الحوادث والعمليات الإرهابية التي استهدفت عناصر الأمن بتونس .
وعرجت على تأكيد الجزائر ومصر وتونس على أهمية تنفيذ خطة عمل كانت قد وضعتها الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في ليبيا والتسريع بتنفيذها محذرة من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات في حال التأخر في الوصول إلى حل لهذه الأزمة
وأنبأت عن تواصل القتال في مدينة درنة الليبية وتمكن الجيش الليبي من تشديد الحصار على الإرهابيين .
وأخبرت عن وصول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية لمطالبة الإدعاء هناك بفتح تحقيق فوري في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأشارت إلى انطلاق سفن كسر الحصار من غزة التي ينظمها تحالف أسطول الحرية الدولي في ميناء العاصمة الدانمركية كوبنهاغن .
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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