أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان رسمياً أنباء مقتل زعيم حركة طالبان الباكستانية الملا فضل الله بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي في أفغانستان.
واهتمت بتدخل المحكمة الدستورية العليا الباكستانية في مصادر صرف الحكومة المدينة الضرائب التي يتم جنيها من المشتقات النفطية في باكستان.
وأخبرت عن استمرار تراجع قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بسبب تراجع احتياطي العملة الصعبة لدى باكستان.
وتابعت التطورات الجارية في باكستان استعداداً لمرحلة الانتخابات العامة المقرر عقدها قبل نهاية الشهر المقبل.
وتناقلت تحذير الجهات المعنية بالبيئة والتغيرات المناخية من مواجهة باكستان أزمة جفاف خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى الجهود الجارية على المستوى الإقليمي والدولي لإحياء عملية المصالحة الأفغانية .
وتحدثت عن اتفاق باكستان وبولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية .
أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل ما لا يقل عن 38 من أفراد قوات الأمن الأفغانية بهجمات نفذتها حركة طالبان.
وتناقلت أيضاً في الشأن الإقليمي رفع الهند للتعرفة الجمركية المفروضة على عدد من وارداتها من السلع الأمريكية.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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