أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان رسمياً أنباء مقتل زعيم حركة طالبان الباكستانية الملا فضل الله بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي في أفغانستان.

واهتمت بتدخل المحكمة الدستورية العليا الباكستانية في مصادر صرف الحكومة المدينة الضرائب التي يتم جنيها من المشتقات النفطية في باكستان.

وأخبرت عن استمرار تراجع قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بسبب تراجع احتياطي العملة الصعبة لدى باكستان.

وتابعت التطورات الجارية في باكستان استعداداً لمرحلة الانتخابات العامة المقرر عقدها قبل نهاية الشهر المقبل.

وتناقلت تحذير الجهات المعنية بالبيئة والتغيرات المناخية من مواجهة باكستان أزمة جفاف خلال السنوات القادمة.

وأشارت إلى الجهود الجارية على المستوى الإقليمي والدولي لإحياء عملية المصالحة الأفغانية .

وتحدثت عن اتفاق باكستان وبولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية .

أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل ما لا يقل عن 38 من أفراد قوات الأمن الأفغانية بهجمات نفذتها حركة طالبان.

وتناقلت أيضاً في الشأن الإقليمي رفع الهند للتعرفة الجمركية المفروضة على عدد من وارداتها من السلع الأمريكية.