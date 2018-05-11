اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انشغالها بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية، مشيرة إلى ضرورة الالتفات حاليًا إلى الوضع الإقتصادي للبلاد والرهانات الاجتماعية.

واهتمت دوليًا بتطورات الأحداث في الجارة ليبيا مع احتدام المعارك بمدينة درنة بعد يومين من إعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن انطلاق عملية ضخمة لتحريرها وتمكن المقاتلات الليبية من تصفية عدد من الإرهابيين وتحرير جزء من المدينة.

وتناقلت صحف الجمعة تأكيد متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن على إسرائيل وإيران ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وتحدثت عن سلسلة الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا، أسفر عن مقتل 23 عنصرًا وإصابة العشرات.

وتابعت إعلان وزارة الدفاع الجزائرية تدمير أوكار و أسلحة وذخيرة للإرهابيين في عدد من مناطق البلاد.

وأخبرت صحف تونس مشاركة نحو مليون عسكري في جميع أنحاء العراق في عملية التصويت الخاصة بالقوات الأمنية، في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد إعلان دحر تنظيم داعش الإرهابي