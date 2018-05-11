اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انشغالها بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية، مشيرة إلى ضرورة الالتفات حاليًا إلى الوضع الإقتصادي للبلاد والرهانات الاجتماعية.
واهتمت دوليًا بتطورات الأحداث في الجارة ليبيا مع احتدام المعارك بمدينة درنة بعد يومين من إعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن انطلاق عملية ضخمة لتحريرها وتمكن المقاتلات الليبية من تصفية عدد من الإرهابيين وتحرير جزء من المدينة.
وتناقلت صحف الجمعة تأكيد متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن على إسرائيل وإيران ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
وتحدثت عن سلسلة الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا، أسفر عن مقتل 23 عنصرًا وإصابة العشرات.
وتابعت إعلان وزارة الدفاع الجزائرية تدمير أوكار و أسلحة وذخيرة للإرهابيين في عدد من مناطق البلاد.
وأخبرت صحف تونس مشاركة نحو مليون عسكري في جميع أنحاء العراق في عملية التصويت الخاصة بالقوات الأمنية، في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد إعلان دحر تنظيم داعش الإرهابي
GMT 10:26 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
GMT 10:24 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
GMT 10:21 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
GMT 08:24 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 08:22 2018 الجمعة ,11 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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