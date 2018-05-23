اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أمس التي وصف فيها العلاقات مع المملكة ، بأنها علاقات استراتيجية،موكدا أن التحديات الإقليمية والدولية تتطلب تضافر الجهود والاصطفاف سوياً لمواجهتها لمصلحة البلدين والشعبين.
ونقلت عن رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، جمال عبدالرحيم امسقوله إن الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السودان سيتم خلال أربعة أشهر .
ونشرت اعلان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إحالة ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لفداحة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وتطرقت الصحف إلى الزخم العسكري الواسع والانتصارات المتلاحقة الذي تحققها قوات المقاومة الوطنية اليمنية وألويتها وتشهدها جبهات الساحل الغربي لليمن وتمكنها من اختراق خطوط الدفاع الأمامية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.
ولفتت الانتباه إلى تأكيد مصر والجزائر وتونس أهمية تنفيذ خطة عمل كانت قد وضعتها الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في ليبيا، والتسريع بتنفيذها، محذرة من مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات، في حال التأخر في الوصول إلى حل لهذه الأزمة.
واشارت الى استبعاد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، أمس إعادة الانتخابات التي جرت في 12 مايو الحالي.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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