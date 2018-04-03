اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

ألقت الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء الضوء على فحوى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري على هامش الاجتماعات السنوية الثالثة والأربعين للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليا بالعاصمة التونسية, والذي أعلن خلاله عن خطة إستراتيجية جديدة سيعتمدها البنك خلال السنوات الخمس القادمة تحوله من جهة تمويل إلى شريك في التنمية.
واهتمت الصحف بإعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب وملاحقة أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي شمال غرب البلاد.
وفي الشأن المصري نقلت صحف اليوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تستمر أربعة سنوات بداية من يونيو المقبل وذلك بنسبة تجاوز 97 في المائة من إجمالي الأصوات .
وأخبرت عن كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي عن عقده اجتماعا وزاريا بمشاركة إثيوبيا والسودان الأربعاء القادم في العاصمة الخرطوم لبحث أزمة"سد النهضة " .
وضمن تقارير إقليمية ودولية متفرقة ركزت صحف تونس على مقتل نحو 18 شخصا وإصابة العشرات في هجوم لجماعة " بوكو حرام " في مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا .
GMT 10:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:53 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية اهتمامات الصحف الليبية
GMT 10:25 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 14:04 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الأحد
GMT 14:00 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الأحد
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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