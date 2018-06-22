أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

واكبت الصحف المصرية الصادر اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مبرزة نجاح القوات اليمنية، بدعم ومشاركة التحالف العربي في التقدم على محور الخط المؤدي لميناء الحديدة.
واهتمت بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، دعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وركزت صحف الجمعة على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وطالت عشرات الفلسطينيين .
وتناقلت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مباحثاته مع وفد من قيادات هيئة التفاوض السورية، استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة وسلامة أراضيها .
وتطرقت إلى فرض قوات الجيش الليبي سيطرتها على مينائي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي .
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، اعلان القوات المسلحة المصرية، مقتل 32 مسلحاً وضبط 12 آخرين وتدمير 21 هدفاً للعناصر الإرهابية في سيناء .
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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