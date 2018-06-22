أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

واكبت الصحف المصرية الصادر اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مبرزة نجاح القوات اليمنية، بدعم ومشاركة التحالف العربي في التقدم على محور الخط المؤدي لميناء الحديدة.

واهتمت بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، دعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وركزت صحف الجمعة على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وطالت عشرات الفلسطينيين .

وتناقلت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مباحثاته مع وفد من قيادات هيئة التفاوض السورية، استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة وسلامة أراضيها .

وتطرقت إلى فرض قوات الجيش الليبي سيطرتها على مينائي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي .

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، اعلان القوات المسلحة المصرية، مقتل 32 مسلحاً وضبط 12 آخرين وتدمير 21 هدفاً للعناصر الإرهابية في سيناء .