اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالاحالة التي رفعها وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية ، رياض المالكي ، لدى المدعية العامة بالمحكمة ، بهدف فتح تحقيق فوري حول الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها يوميا إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية و قطاع غزة .
وتابعت على الساحة اليمنية أنباء تحرير جيش الشرعية المدعوم من قوات التحالف العربي المزيد من المناطق الإستراتيجية بمحافظة صعدة معقل الإنقلابيين .
وتحدثت في الملف السوري عن مستقبل التواجد العسكري الإيراني في اعقاب النداءات الروسية بضرورة مغادرة القوات الأجنبية الأراضي السورية في اشارة إلى الحرس الثوري الإيراني و المليشيات الشيعية الموالية له .
ولفتت الصحف الإنتباه للمساعي المتواصلة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة القوى السياسية العراقية التي فازت في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة
GMT 10:24 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 10:22 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوإهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 10:20 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء
GMT 10:18 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء
GMT 10:14 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاربعاء
جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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