اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالاحالة التي رفعها وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية ، رياض المالكي ، لدى المدعية العامة بالمحكمة ، بهدف فتح تحقيق فوري حول الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها يوميا إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية و قطاع غزة .

وتابعت على الساحة اليمنية أنباء تحرير جيش الشرعية المدعوم من قوات التحالف العربي المزيد من المناطق الإستراتيجية بمحافظة صعدة معقل الإنقلابيين .

وتحدثت في الملف السوري عن مستقبل التواجد العسكري الإيراني في اعقاب النداءات الروسية بضرورة مغادرة القوات الأجنبية الأراضي السورية في اشارة إلى الحرس الثوري الإيراني و المليشيات الشيعية الموالية له .

ولفتت الصحف الإنتباه للمساعي المتواصلة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة القوى السياسية العراقية التي فازت في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة