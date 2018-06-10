اهتمامات الصحف التونسية الصادره الاحد

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- لعقد اجتماع رباعي يضم إلى جانب المملكة كلاً من الأردن والكويت والإمارات، تستضيفه مكة المكرمة لبحث سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية التي يمر بها.
وفي الملف الفلسطيني، كتبت عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين واصابة المئات إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"مليونية القدس" على حدود قطاع غزة ، مشيرة الى استعداد الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل بشأن غزة بناءًا على طلب من الدول العربية.
وأوردت صحف الأحد في شان آخر، إعلان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على منطقة شيحا الغربية في مدينة درنا بعد حصار طويل، وتأكيد مسؤول أمني ليبي أن مدينة درنة ومراكز شرطة عدة باشرت عملها في المناطق التي تم تحريرها من الجماعات المتطرفة في المدينة الواقعة شرق البلاد.
ونشرت صحف تونس، تصريحات مسؤول فرنسي بان الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي سيجريان حوارا بشان التجارة خلال الأسبوعين المقبلين، وإشارته إلى إحراز الجانبين خطوة متواضعة للأمام خلال اجتماع قمة" جي 7" في كندا.
GMT 10:14 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادره الاحد
GMT 10:12 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد
GMT 09:41 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
GMT 09:39 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 09:34 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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