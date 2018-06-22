أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان حيث أجرت محادثات رسمية مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وأشارت إلى تحذير الأمم المتحدة وقلقها العميق على نحو 750 ألف شخص في جنوب غرب سوريا تسبب هجوم عسكري بنزوح أشخاص في محافظة درعا نحو الحدود الأردنية.

وتحدثت صحف الجمعة عن إعلان الجيش المصري أمس القضاء على 32 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي والقبض على 12 آخرين في شمال ووسط سيناء وتمكن القوات الجوية من تدمير 21 هدفا بشمال سيناء وتدمير عربتين محملتين بكمية من الأسلحة اثناء محاولتهما اختراق الحدود الغربية.

ونقلت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الاميركي في القاهرة أمس دعم بلاده لحل الدولتين وللجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل الى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

ولفتت الى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية بدأت بالفعل بتفجير أربعة من مواقعها للتجارب النووية .