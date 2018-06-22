أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان حيث أجرت محادثات رسمية مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .
وأشارت إلى تحذير الأمم المتحدة وقلقها العميق على نحو 750 ألف شخص في جنوب غرب سوريا تسبب هجوم عسكري بنزوح أشخاص في محافظة درعا نحو الحدود الأردنية.
وتحدثت صحف الجمعة عن إعلان الجيش المصري أمس القضاء على 32 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي والقبض على 12 آخرين في شمال ووسط سيناء وتمكن القوات الجوية من تدمير 21 هدفا بشمال سيناء وتدمير عربتين محملتين بكمية من الأسلحة اثناء محاولتهما اختراق الحدود الغربية.
ونقلت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الاميركي في القاهرة أمس دعم بلاده لحل الدولتين وللجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل الى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
ولفتت الى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية بدأت بالفعل بتفجير أربعة من مواقعها للتجارب النووية .
GMT 10:55 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة
GMT 10:33 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 10:26 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 10:25 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
GMT 10:22 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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