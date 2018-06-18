اهم اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد عدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وتابعت مجريات الأحداث في اليمن في ظل تواصل العمليات العسكرية التي تقودها قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيات الحوثي .
وتطرقت الصحف إلى ما خلفه التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي شرق أفغانستان ، وأسفر عن مقتل 36 شخصا .
وواصلت اهتمامها بأزمة المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا بعد قرار الحكومة الايطالية الجديدة رفض استقبال سفن المقلة لهم ، مشيرة إلى أن المانيا تعتزم عقد اجتماع مع قيادات عدد من الدول الأوروبية التي تأثرت بتنامي موجات الهجرة، وذلك قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في يونيو الجاري.
وتناولت الصحف التطورات في شبه الجزيرة الكورية بعد القمة التاريخية بين الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية، ولفتت الانتباه إلى إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تعليق المناورات العسكرية هذا الأسبوع شريطة استئنافها إذا تقاعست كوريا الشمالية عن الوفاء بتعهدها حيال نزع السلاح النووي .
GMT 10:07 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 10:04 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 09:50 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأول ظهور للإعلامي محمد العرب من مطار الحديدة اليمني
GMT 14:49 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 08:28 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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