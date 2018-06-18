اهم اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد عدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت مجريات الأحداث في اليمن في ظل تواصل العمليات العسكرية التي تقودها قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيات الحوثي .

وتطرقت الصحف إلى ما خلفه التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي شرق أفغانستان ، وأسفر عن مقتل 36 شخصا .

وواصلت اهتمامها بأزمة المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا بعد قرار الحكومة الايطالية الجديدة رفض استقبال سفن المقلة لهم ، مشيرة إلى أن المانيا تعتزم عقد اجتماع مع قيادات عدد من الدول الأوروبية التي تأثرت بتنامي موجات الهجرة، وذلك قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في يونيو الجاري.

وتناولت الصحف التطورات في شبه الجزيرة الكورية بعد القمة التاريخية بين الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية، ولفتت الانتباه إلى إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تعليق المناورات العسكرية هذا الأسبوع شريطة استئنافها إذا تقاعست كوريا الشمالية عن الوفاء بتعهدها حيال نزع السلاح النووي .