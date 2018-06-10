اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادره الاحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تشيع آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، جثامين أربعة شهداء بينهم طفل، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، على حدود القطاع خلال التظاهرات الشعبية.

وسلطت الضوء على تأكيدات وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاستهداف المتكرر للطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة يمثل جانبًا من الإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتحدثت صحف الأحد عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يصرون على محاولة تسويق حزمة من الأكاذيب والمواقف التضليلية للرأي العام العالمي، بهدف التغطية على عقليتهم الإرهابية القائمة على انكار الوجود الفلسطيني والقتل تارة، للتغطية على جرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة الكبرى تارة أخرى.

وتحدثت صحف فلسطين عن عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم، اجتماعًا خصص لبحث قضية قطاع غزة والحلول التي يمكن العمل عليها للتخفيف من الأزمة الإنسانية.