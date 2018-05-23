اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني لكوريا الجنوبية ،وما أسفرت عن من اتفاق على تعميق الحوار، واعتماد آليات للشراكة وإرساء مشاورات سياسية منتظمة .
و على المستوى الدولي تطرقت الصحف الى قرار دولة فلسطين مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المتصلة بسياسة الاستيطان الاسرائيلية غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
و اشارت من جانب اخر إلى حصلية شهداء مسيرات العودة منذ انطلاقها التي وصلت إلى 112 شهيدا منذ 30 مارس الماضي .
و تابعت الصحف تطورات الأوضاع في سوريا مشيرة إلى الدمار الكبير الذي يعرفه مخيم اليرموك بدمشق بعد شهر من العمليات العسكرية التي شنها جيش النظام .
كما اهتمت الصحف بالشأن السياسي في العراق و المشاورات الجارية بين الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة .
و تناولت الصحف الوضع الأمني في افغانستان، وسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، كما تحدثت عن القمة المرتقبة بين الرئيس الامريكي و زعيم كوريا الشمالية
GMT 10:24 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 10:22 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوإهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 10:20 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء
GMT 10:18 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء
GMT 10:16 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء
جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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