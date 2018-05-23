اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني لكوريا الجنوبية ،وما أسفرت عن من اتفاق على تعميق الحوار، واعتماد آليات للشراكة وإرساء مشاورات سياسية منتظمة .

و على المستوى الدولي تطرقت الصحف الى قرار دولة فلسطين مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المتصلة بسياسة الاستيطان الاسرائيلية غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

و اشارت من جانب اخر إلى حصلية شهداء مسيرات العودة منذ انطلاقها التي وصلت إلى 112 شهيدا منذ 30 مارس الماضي .

و تابعت الصحف تطورات الأوضاع في سوريا مشيرة إلى الدمار الكبير الذي يعرفه مخيم اليرموك بدمشق بعد شهر من العمليات العسكرية التي شنها جيش النظام .

كما اهتمت الصحف بالشأن السياسي في العراق و المشاورات الجارية بين الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة .

و تناولت الصحف الوضع الأمني في افغانستان، وسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، كما تحدثت عن القمة المرتقبة بين الرئيس الامريكي و زعيم كوريا الشمالية