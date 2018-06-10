اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تحرك المحكمة الدستورية العليا لمعالجة أزمة الطاقة والمياه في باكستان ببناء سدود مائية جديدة.
واهتمت بتأكيد الرئيس الصيني عزم بلاده الوقوف مع باكستان لدعم أمنها واستقرارها مع مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.
وأخبرت صحف الأحد عن تعزيز أجهزة الأمن الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
وعرجت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لخوض مرحلة الانتخابات العامة، حيث بدأت الأحزاب السياسية الإعلان عن مرشحيها في مختلف الدوائر الانتخابية.
وتناقلت أنباء القصف الذي تعرضت له مناطق حدودية باكستانية من جانب القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
أفغانيًا.. أخبرت الصحف عن إعلان حركة طالبان الهدنة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمرة الأولى منذ السنوات السبعة عشر الماضية.
وتطرقت إلى التقدم الذي حققته القوات الحكومية في اليمن لتحرير المزيد من المناطق من سيطرة المليشيات الانقلابية.
وأخبرت عن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً إلى باكستان لأداء دور في إنهاء الأزمة الأفغانية.
كما تناقلت صحف باكستان قرار الحكومة في النمسا حول إغلاق عدد من المساجد وإجلاء أئمتها.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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