اهتمامات اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاءلصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم طلب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي فتح تحقيق فوري في جرائم الحرب وجرائم الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني .

وأشارت إلى تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مزيدا من الاتصالات الهاتفية العربية والاسلامية للاطمئنان على صحته .

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على مطالبة مجلس الوزراء الفلسطيني، بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن التي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخماً إيجابياً من شأنه أن يفتح الآفاق نحو حل سياسي .

وأوردت تأكيدات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أنه حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها المتعمدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتحدثت عن توجيه مفوض الاونروا بيير كرهنيبول نداءا عاجلا لانقاذ القطاع الصحي في قطاع غزة من الانهيار