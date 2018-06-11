اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بعودة الجدل حول مرسوم التجنيس والحديث عن تجاوزات حصلت من خلال إدارج بعض الأسماء في المرسوم، في حين لم يطرأ أي جديد على عملية تأليف الحكومة الجديدة على الرغم من المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف مع القوى السياسية في هذا الشأن.
وأخبرت عن مقتل 15 مدنيًا بينهم 7 أطفال على الأقل في مجزرة نفذتها طائرات قوات النظام على بلدات عدة مجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ردًا على هجوم شنته قوات المعارضة على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام.
وأشارت صحف الاثنين إلى إندلاع حريق كبير في أكبر مخازن صناديق الإقتراع في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد أمس، قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي للأصوات التي أدلى بها الناخبون في الانتخابات النيابية العراقية.
ولفتت إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد كبير بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة.
وتحدثت عن مقتل 17 جنديًا أفغانيًا على الأقل أمس إثر هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني الأفغاني في منطقة عزيز أباد.
وتطرقت صحف لبنان إلى وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون غدًا الثلاثاء.
GMT 10:08 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين
GMT 10:06 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 10:04 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 10:02 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 10:16 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادره الاحد
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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