اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بعودة الجدل حول مرسوم التجنيس والحديث عن تجاوزات حصلت من خلال إدارج بعض الأسماء في المرسوم، في حين لم يطرأ أي جديد على عملية تأليف الحكومة الجديدة على الرغم من المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف مع القوى السياسية في هذا الشأن.

وأخبرت عن مقتل 15 مدنيًا بينهم 7 أطفال على الأقل في مجزرة نفذتها طائرات قوات النظام على بلدات عدة مجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ردًا على هجوم شنته قوات المعارضة على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام.

وأشارت صحف الاثنين إلى إندلاع حريق كبير في أكبر مخازن صناديق الإقتراع في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد أمس، قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي للأصوات التي أدلى بها الناخبون في الانتخابات النيابية العراقية.

ولفتت إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد كبير بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة.

وتحدثت عن مقتل 17 جنديًا أفغانيًا على الأقل أمس إثر هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني الأفغاني في منطقة عزيز أباد.

وتطرقت صحف لبنان إلى وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون غدًا الثلاثاء.