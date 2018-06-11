اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالأصداء التي خلفها الحريق الذي طال أحد المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات في بغداد أمس، التي تحتوي على صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق الشهر الماضي، منوهة بتأثير الحريق على عملية العد والفرز التي يشرف القضاء العراقي عليها, في ضوء التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي.
وتصدرت صحف الاثنين أنباء الحريق وملابساته وموقف مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والحكومية والكتل السياسية العراقية من تداعياته, والتحقيقات الجارية للكشف عن أسبابه وتأثيراته, وأن كان عملا متعمدًا أم لا.
كما ركزت على الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات البرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على إجراء الانتخابات.
وتطرقت الصحف إلى التجاذبات بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب بشأن التعديل الثالث الأخير لقانون الانتخابات، مبرزة الطعون التي تقدمت بها المفوضية إلى القضاء العراقي بشأن التعديل المذكور.
وتطرقت كذلك صحف العراق إلى موجة الجفاف وشحة المياه في نهري دجلة والفرات, مبرزة الدعوات إلى استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة, لمنع تأثير الشحة المائية على الخطة الزراعية للموسم المقبل في البلاد.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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