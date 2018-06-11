اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالأصداء التي خلفها الحريق الذي طال أحد المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات في بغداد أمس، التي تحتوي على ‏صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق الشهر الماضي، منوهة بتأثير الحريق على عملية العد والفرز التي يشرف القضاء العراقي عليها, في ضوء التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي.

وتصدرت صحف الاثنين أنباء الحريق وملابساته وموقف مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والحكومية والكتل السياسية العراقية من تداعياته, والتحقيقات الجارية للكشف عن أسبابه وتأثيراته, وأن كان عملا متعمدًا أم لا.

كما ركزت على الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات البرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على إجراء الانتخابات.

وتطرقت الصحف إلى التجاذبات بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب بشأن التعديل الثالث الأخير لقانون الانتخابات، مبرزة الطعون التي تقدمت بها المفوضية إلى القضاء العراقي بشأن التعديل المذكور.‏

وتطرقت كذلك صحف العراق إلى موجة الجفاف وشحة المياه في نهري دجلة والفرات, مبرزة الدعوات إلى ‏استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة, لمنع تأثير الشحة المائية على الخطة الزراعية للموسم ‏المقبل في البلاد. ‏