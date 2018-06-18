اهم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تقدم قوات الجيش اليمني نحو ميناء الحديدة بعد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي، منوّهة إلى المساعي الدولية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث للتوصل إلى وقف المعارك.
وأخبرت عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة.
وأشارت إلى رفض حركة طالبان أمس دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني لتمديد اتفاقها بوقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية، ومقتل 46 شخصًا وإصابة 100 آخرين في انفجارين بأفغانستان.
وتابعت الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات القوات الجوية الليبية على مواقع وتجمعات إرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف وحتى مشارف مدينة سرت.
ولفتت الانتباه إلى اعتزام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد اجتماع مع قيادات عدد من الدول الأوروبية التي تأثرت بتنامي موجات الهجرة الواردة إلى دول أوروبا، وذلك قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها يومي ٢٨ و٢٩ يونيو الجاري.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل شخص وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين بجروح أمس في حادث إطلاق نار في مدينة ترينتون بولاية نيوجيرزي الأمريكية.
GMT 10:14 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 10:04 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 09:50 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأول ظهور للإعلامي محمد العرب من مطار الحديدة اليمني
GMT 14:49 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 08:28 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
أرسل تعليقك