اهم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تقدم قوات الجيش اليمني نحو ميناء الحديدة بعد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي، منوّهة إلى المساعي الدولية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث للتوصل إلى وقف المعارك.

وأخبرت عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى رفض حركة طالبان أمس دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني لتمديد اتفاقها بوقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية، ومقتل 46 شخصًا وإصابة 100 آخرين في انفجارين بأفغانستان.

وتابعت الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات القوات الجوية الليبية على مواقع وتجمعات إرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف وحتى مشارف مدينة سرت.

ولفتت الانتباه إلى اعتزام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد اجتماع مع قيادات عدد من الدول الأوروبية التي تأثرت بتنامي موجات الهجرة الواردة إلى دول أوروبا، وذلك قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها يومي ٢٨ و٢٩ يونيو الجاري.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل شخص وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين بجروح أمس في حادث إطلاق نار في مدينة ترينتون بولاية نيوجيرزي الأمريكية.