اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، إلى دعوة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، لإعادة الإنتخابات التشريعية على خلفية حرق صناديق الإقتراع التي جمعت بمركز منطقة الرصافة ببغداد من أجل إعادة إحصائها يدويًا استجابة لبعض الأطراف السياسية التي طالبت بذلك بهدف كشف عمليات التزوير التي طالت هذه الانتخابات.
ونقلت التحاليل الصحفية مخاوف الفلسطينيين من استمرار مشاريع الإستيطان بالضفة الغربية وبالقدس الشرقية، كاشفة عن تواصل برامج تهويد مدينة القدس وتعويمها ديمغرافيًا وعمرانيًا لإخفاء الجانب العربي الإسلامي لهذه المدينة المقدسة مع مرور الزمن.
وأخبرت صحف الاثنين عن تقدم الجيش الوطني الليبي بمدينة درنة شرق ليبيا على حساب مواقع تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن تحرير المدينة بأكملها قضية وقت فقط، بعد أن حرر الجيش أكثر عن 75 بالمائة منها.
ورأت أن الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى مصر رئيس وزراء أثيوبيا الجديد، ستساهم في تذليل العقبات التي تحول دون التنفيذ الجيد لبنود الاتفاقيات التي تضبط عمليات توزيع مياه النيل، سيما أثيوبيا والسودان ومصر.
GMT 10:10 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 10:08 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين
GMT 10:04 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 10:02 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 10:16 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادره الاحد
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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