اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، إلى دعوة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، لإعادة الإنتخابات التشريعية على خلفية حرق صناديق الإقتراع التي جمعت بمركز منطقة الرصافة ببغداد من أجل إعادة إحصائها يدويًا استجابة لبعض الأطراف السياسية التي طالبت بذلك بهدف كشف عمليات التزوير التي طالت هذه الانتخابات.

ونقلت التحاليل الصحفية مخاوف الفلسطينيين من استمرار مشاريع الإستيطان بالضفة الغربية وبالقدس الشرقية، كاشفة عن تواصل برامج تهويد مدينة القدس وتعويمها ديمغرافيًا وعمرانيًا لإخفاء الجانب العربي الإسلامي لهذه المدينة المقدسة مع مرور الزمن.

وأخبرت صحف الاثنين عن تقدم الجيش الوطني الليبي بمدينة درنة شرق ليبيا على حساب مواقع تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن تحرير المدينة بأكملها قضية وقت فقط، بعد أن حرر الجيش أكثر عن 75 بالمائة منها.

ورأت أن الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى مصر رئيس وزراء أثيوبيا الجديد، ستساهم في تذليل العقبات التي تحول دون التنفيذ الجيد لبنود الاتفاقيات التي تضبط عمليات توزيع مياه النيل، سيما أثيوبيا والسودان ومصر.