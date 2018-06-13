اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء

رأت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، أن الحشود الكبيرة لجيش الشرعية والمقاومة اليمنية حول مدينة الحديدة، يؤشر على اقتحام قريب لهذه المدينة الاستراتيجية التي تشكل أهم منفذ لتهريب الأسلحة الإيرانية صوب العاصمة صنعاء وصعدة وبعض الجهات الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين.
وأخبرت عن تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرة إلى أن الإنفجارات دليل إضافي على صمود الجماعات الإرهابية في وجه قوات الجيش الليبي.
وعن جديد الساحة العراقية.. كشفت صحف الأربعاء عن التحالف الذي تم الإعلان عنه بين كل من مقتدى الصدر زعيم كتلة "سائرون" وهادي العامري زعيم كتلة "الفتح" الموالية لإيران، متسائلة عن خلفيات هذا التحالف الذي جمع بين النقيضين؟.
وتساءلت عن مستقبل الوضع السياسي والأمني في سوريا على خلفية الدمار الذي أصاب البنى التحتية في هذا البلد العربي، فضلا عن الخسائر التي لحقت بقطاع الاقتصاد والخدمات والبنوك والمصارف، والعقارات السكنية والتعليمية والصحية؟.
وأكدت الصحف أن سوريا في حاجة لـ 300 مليار دولار لاستعادة ما دمرته الحرب والعودة إلى نقطة الصفر /مارس 2011/ ، تاريخ اندلاع الثورة السورية.
وفي سياق آخر، قالت صحف الجزائر أن الحزمة المالية التي أعلنت عنها قمة مكة المكرمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وتم تقديمها للمملكة الأردنية، كافية لإخراج هذا البلد العربي من أزمته الاقتصادية والمالية التي أخرجت الأردنيين إلى الشارع.
GMT 10:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
GMT 09:41 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء
GMT 09:38 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 09:22 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 09:19 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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