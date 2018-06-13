اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء

رأت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، أن الحشود الكبيرة لجيش الشرعية والمقاومة اليمنية حول مدينة الحديدة، يؤشر على اقتحام قريب لهذه المدينة الاستراتيجية التي تشكل أهم منفذ لتهريب الأسلحة الإيرانية صوب العاصمة صنعاء وصعدة وبعض الجهات الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين.

وأخبرت عن تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرة إلى أن الإنفجارات دليل إضافي على صمود الجماعات الإرهابية في وجه قوات الجيش الليبي.

وعن جديد الساحة العراقية.. كشفت صحف الأربعاء عن التحالف الذي تم الإعلان عنه بين كل من مقتدى الصدر زعيم كتلة "سائرون" وهادي العامري زعيم كتلة "الفتح" الموالية لإيران، متسائلة عن خلفيات هذا التحالف الذي جمع بين النقيضين؟.

وتساءلت عن مستقبل الوضع السياسي والأمني في سوريا على خلفية الدمار الذي أصاب البنى التحتية في هذا البلد العربي، فضلا عن الخسائر التي لحقت بقطاع الاقتصاد والخدمات والبنوك والمصارف، والعقارات السكنية والتعليمية والصحية؟.

وأكدت الصحف أن سوريا في حاجة لـ 300 مليار دولار لاستعادة ما دمرته الحرب والعودة إلى نقطة الصفر /مارس 2011/ ، تاريخ اندلاع الثورة السورية.

وفي سياق آخر، قالت صحف الجزائر أن الحزمة المالية التي أعلنت عنها قمة مكة المكرمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وتم تقديمها للمملكة الأردنية، كافية لإخراج هذا البلد العربي من أزمته الاقتصادية والمالية التي أخرجت الأردنيين إلى الشارع.