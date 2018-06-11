اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت سكنية في النويعمة وإقامة بوابات حديدية وعمليات مداهمة في محافظة بيت لحم.
وسلطت صحف الاثنين الضوء على أقوال الحكومة الفلسطينية "إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة بخصوص قطاع غزة تعتبر استكمالاً لحملة الأكاذيب التي يطلقها في محاولة للتغطية على الجرائم الاحتلالية الفظيعة التي ترتكبها حكومته وجيشه ضد الشعب العربي الفلسطيني الصامد، وضد أرضه ومقدساته".
وتحدثت عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية بينهم ثلاثة إخوة. كما تحدثت صحف فلسطين عن تحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين الدول عامة،
والمشاركين في فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس، من مغبة ومخاطر استغلالها لتحقيق أهداف ذات مغزى سياسي لـ"تبييض" احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
GMT 10:10 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 10:08 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين
GMT 10:06 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 10:02 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 10:16 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادره الاحد
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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