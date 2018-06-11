اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت سكنية في النويعمة وإقامة بوابات حديدية وعمليات مداهمة في محافظة بيت لحم.

وسلطت صحف الاثنين الضوء على أقوال الحكومة الفلسطينية "إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة بخصوص قطاع غزة تعتبر استكمالاً لحملة الأكاذيب التي يطلقها في محاولة للتغطية على الجرائم الاحتلالية الفظيعة التي ترتكبها حكومته وجيشه ضد الشعب العربي الفلسطيني الصامد، وضد أرضه ومقدساته".

وتحدثت عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية بينهم ثلاثة إخوة. كما تحدثت صحف فلسطين عن تحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين الدول عامة،

والمشاركين في فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس، من مغبة ومخاطر استغلالها لتحقيق أهداف ذات مغزى سياسي لـ"تبييض" احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.