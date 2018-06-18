اهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم خلاله بحث الملفات الخاصة بالانتخابات والأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتقييم الوضع الأمني والسياسي ، وتأكيد ماكرون دعمه للسلطات الليبية خاصة جهود تنظيم الانتخابات .

وأشارت الصحف إلى دعوة قصر الإليزيه والرئاسة الفرنسية ، بشكل مباشر لوفدٍ من مدينة مصراتة ، للمشاركة في مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان ووزراتي الخارجية والدفاع خلال يومي 20 و21 من شهر يونيو الجاري، مبينة أن الهدف من اللقاءات هو التّعريف بالدور الفرنسي في الملف الليبي وتقريب وجهات النظر من أجل إنجاح المبادرة الفرنسية .

واهتمت الصحف بتحذير رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله أن ليبيا ستظل تعاني لسنوات وربما لعقود جراء مشكلة إغلاق الموانئ النفطية مشيرة إلى تعرض مجموعة من خزانات ميناء شركة الهاروج "الفيبا"، إلى الاحتراق والانهيار بشكل تام، نتيجة للهجوم الذي تشهده منطقة الهلال النفطي .

وتطرقت الصحف إلى إعلان السلطات الإيطالية، عن البدء في تنفيذ خطة متكاملة وغير مسبوقة مع ليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية واحتواء تدفق موجات النزوح التي تحولت إلى أزمة متفاعلة على الصعيد الأوروبي ، موضحة أن الخطة الإيطالية تتمثل في إنعاش مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا مقابل دعم سياسي واقتصادي، من خلال زيادة حجم الدعم في التجهيزات البحرية لدوريات خفر الساحل الليبي .

وتحدثت الصحف عن التقدم الذي أحرزه الجيش اليمني في باقم بصعدة .