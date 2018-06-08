اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الجمعة المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، التي تركزت على آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.
ولفتت الانتباه إلى ارتفاع متوسط التضخم في الربع الأول من العام الحالي بالسودان، لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة والآثار المالية التي ترتبت على المستوى العام للأسعار.
وقالت صحف الجمعة إن مشروع قانون الانتخابات لعام 2018 تضمن لأول مرة نصوصًا اعتمدت السجل المدني في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وحدّد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ300 عضو منتخب.
وأشارت إلى مواصلة الجيش الليبي حربه اليومية على الإرهاب في درنة، بعد دخوله إلى أحياء المدينة.
ولفتت صحف السودان إلى وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، أن العراق اتفق مع تركيا على آلية تمنع جفاف نهر دجلة وبدء ملء سد -إليسو- اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل
GMT 10:00 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 07:25 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 07:22 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 06:07 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الجمعة
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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