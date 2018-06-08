اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الجمعة المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، التي تركزت على آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

ولفتت الانتباه إلى ارتفاع متوسط التضخم في الربع الأول من العام الحالي بالسودان، لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة والآثار المالية التي ترتبت على المستوى العام للأسعار.

وقالت صحف الجمعة إن مشروع قانون الانتخابات لعام 2018 تضمن لأول مرة نصوصًا اعتمدت السجل المدني في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وحدّد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ300 عضو منتخب.

وأشارت إلى مواصلة الجيش الليبي حربه اليومية على الإرهاب في درنة، بعد دخوله إلى أحياء المدينة.

ولفتت صحف السودان إلى وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، أن العراق اتفق مع تركيا على آلية تمنع جفاف نهر دجلة وبدء ملء سد -إليسو- اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل