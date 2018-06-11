اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على إعلان فرنسا تجميد أي ممتلكات محتملة على أراضيها لستة أشخاص يقودون شبكات ناشطة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة فرضها عقوبات عليهم تشمل تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر.

واهتمت صحف الاثنين بخبر وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى سنغافورة لحضور القمة المرتقبة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وتعرضت في سياق آخر.. إلى اتفاق كلا من مصر وإثيوبيا على تبني "رؤية مشتركة" حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.

وكتبت في شأن منفصل.. عن انخفاض مؤشرات السلام العالمية الصادرة بحسب معهد لندن للاقتصاد والسلام لعام 2018, مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتصدر مناطق العالم من حيث حجم تزايد الصراعات والأزمات وتراجع مؤشر السلام.

وضمن تقارير إقليمية ودولية متنوعة.. أبرزت صحف تونس قرار الجمعية الإسلامية النمساوية مواصلتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة بإغلاق عدد من المساجد في البلاد.