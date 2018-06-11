اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على إعلان فرنسا تجميد أي ممتلكات محتملة على أراضيها لستة أشخاص يقودون شبكات ناشطة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة فرضها عقوبات عليهم تشمل تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر.
واهتمت صحف الاثنين بخبر وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى سنغافورة لحضور القمة المرتقبة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.
وتعرضت في سياق آخر.. إلى اتفاق كلا من مصر وإثيوبيا على تبني "رؤية مشتركة" حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.
وكتبت في شأن منفصل.. عن انخفاض مؤشرات السلام العالمية الصادرة بحسب معهد لندن للاقتصاد والسلام لعام 2018, مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتصدر مناطق العالم من حيث حجم تزايد الصراعات والأزمات وتراجع مؤشر السلام.
وضمن تقارير إقليمية ودولية متنوعة.. أبرزت صحف تونس قرار الجمعية الإسلامية النمساوية مواصلتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة بإغلاق عدد من المساجد في البلاد.
GMT 10:10 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 10:08 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين
GMT 10:06 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 10:04 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 10:16 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادره الاحد
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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