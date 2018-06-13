اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات حركة فتح على عمق العلاقة الأخوية والعضوية بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية قاطبة دون استثناء، مشيرة إلى أن محاولات إسرائيل لضرب تلك العلاقة لن تجد لها طريق للتطبيق.

وسلطت الضوء على أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل بدران "يؤكد من جديد زيف وكذب تحقيقات الاحتلال"، مؤكدة أن ذلك يستدعي سرعة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته، على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وعسكرين وأمنيين.

وتحدثت صحف الأربعاء عن مباحثات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجمل ثوابت ومواقف الجامعة إزاء القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة وقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وأوردت تأكيدات مجلس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل بدعم من الإدارة الأميركية، ممارسة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوسع استيطانها العسكري، وتصعّد من وتيرة مصادرتها للأرض والموارد، وتهدم البيوت والمنشآت، وتستصدر القرارات والتشريعات العنصرية لتكريس احتلالها وطمس واقتلاع الوجود الفلسطيني.

ونشرت صحف فلسطين إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد قمته الثلاثاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، أنه سيوقف المناورات الحربية المشتركة مع كوريا الجنوبية التي وصفها شخصيًا بأنها "استفزازية جدًا" حيال كوريا الشمالية.