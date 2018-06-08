اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة الاستعدادات الميدانية لإحياء مليونية القدس اليوم، لتأكيد الحقوق الفلسطينية في القدس وكسر الحصار المفروض في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت صحف الجمعة إلى شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتحاد الكرة الفلسطيني على جهوده، والمنتخب الأرجنتيني لانتصاره للشرعية الدولية من خلال إلغاء مباراته الودية مع المنتخب الإسرائيلي المقررة غدًا السبت في القدس المحتلة.

وسلطت الضوء على أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام الشاب عز الدين التميمي (21 عامًا) من قرية النبي صالح في رام الله، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة وتركه ينزف، وصمة عار في جبين أميركا، التي تواصل تعطيل صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتحدثت الصحف عن اقتحام عصابات من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أهمية انضمام فلسطين للمزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتطرقت صحف فلسطين مباحثات الأمين العام لجامعة الدول العربية مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وسبل توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.