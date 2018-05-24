اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

أوردت الصحف المغربية الصادرة اليوم خبر المباحثات الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي ،مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي جدد خلالها الملك محمد السادس، التزامه التام ودعمه القوي للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
و أولت اهتمامها بنتائج الدورة الخامسة للجنة المغربية - الإماراتية المشتركة التي انعقدت في أبوظبي و توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون .
و على المستوى الدولي تناولت الصحف الوضع الميداني في قطاع غزة، مشيرة الى قصف قوات الاحتلال لأحد المواقع التابعة لحركة حماس ردا على تسلل فلسطينيين من القطاع إلى اسرائيل .
و في الشأن اللبناني تناقلت الصحف خبر انتخاب البرلمان اللبناني للمرة السادسة على التوالي لرئيسه نبيه بري رئيسا جديدا للمجلس .
و تناولت التطورات الميدانية و العسكرية في سوريا و خاصة في محيط دمشق بعد خروج الفصائل المسلحة .
و تطرقت الصحف إلى مستجدات الشان السياسي في ايطاليا بعد صعود الاحزاب الشعبوية و التخوفات الأوروبية من تطورات المشهد السياسي في روما .
و تابعت الصحف حالة الترقب في شبه الجزيرة الكورية في انتظار لقاء القمة بين الزعيم الكوري الشمالي و الرئيس الأمريكي و تناقلت اعلان واشنطن ان مصير هذه القمة سيتحدد الأسبوع المقبل و أن بيونغ يانغ تريد مساعدة إقتصادية وضمانات أمنية
GMT 09:56 2018 الخميس ,24 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 08:59 2018 الخميس ,24 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 08:50 2018 الخميس ,24 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 08:49 2018 الخميس ,24 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 08:47 2018 الخميس ,24 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
أرسل تعليقك