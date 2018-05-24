اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

أوردت الصحف المغربية الصادرة اليوم خبر المباحثات الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي ،مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي جدد خلالها الملك محمد السادس، التزامه التام ودعمه القوي للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

و أولت اهتمامها بنتائج الدورة الخامسة للجنة المغربية - الإماراتية المشتركة التي انعقدت في أبوظبي و توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون .

و على المستوى الدولي تناولت الصحف الوضع الميداني في قطاع غزة، مشيرة الى قصف قوات الاحتلال لأحد المواقع التابعة لحركة حماس ردا على تسلل فلسطينيين من القطاع إلى اسرائيل .

و في الشأن اللبناني تناقلت الصحف خبر انتخاب البرلمان اللبناني للمرة السادسة على التوالي لرئيسه نبيه بري رئيسا جديدا للمجلس .

و تناولت التطورات الميدانية و العسكرية في سوريا و خاصة في محيط دمشق بعد خروج الفصائل المسلحة .

و تطرقت الصحف إلى مستجدات الشان السياسي في ايطاليا بعد صعود الاحزاب الشعبوية و التخوفات الأوروبية من تطورات المشهد السياسي في روما .

و تابعت الصحف حالة الترقب في شبه الجزيرة الكورية في انتظار لقاء القمة بين الزعيم الكوري الشمالي و الرئيس الأمريكي و تناقلت اعلان واشنطن ان مصير هذه القمة سيتحدد الأسبوع المقبل و أن بيونغ يانغ تريد مساعدة إقتصادية وضمانات أمنية