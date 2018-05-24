اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بفحوى اللقاء الذي جمع امس بين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي ، مشيرة إلى تأكيد الجهيناوي أن العلاقات بين المملكة وتونس تطورت في كل المجالات خاصة منذ انعقاد اللجنة المشتركة خلال شهر يوليو 2017.
وأشارت دولياً الى توجيه الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من الصواريخ نحو أهداف ومواقع في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها .
وتحدثت عن إعادة إنتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السادسة على التوالي ، مشيرة إلى أن نبيه بري يعتبر من أكثر رؤساء المجالس استمراراً في هذا المنصب اذ يتولاه منذ 26 سنة .
وأخبرت في الشأن الليبي عن مواصلة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر قصف مواقع للجماعات الإرهابية في ضواحي ومداخل مدينة درنة ، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وجود أرضية دستورية لإجراء الانتخابات من أجل إنهاء الفوضى وتوحيد المؤسسات السيادية و العسكرية .
وعرجت على إعلان القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير زورقين للميليشيات الحوثية في المياه الدولية في البحر الحمر .وأشارت إلى ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة لـ21 قتيلا ة 40 مصاباً في افغانستان .
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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