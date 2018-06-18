أول ظهور للإعلامي محمد العرب من مطار الحديدة اليمني

ظهر الإعلامي البارز محمد العرب، في الساحل الغربي، اليوم الإثنين، وتحدث عن معركة مطار ومينا الحديدة كما عهدناه بحماسة عالية جدًا، وذلك بالتزامن مع دخول معركة مطار الحديدة مراحلها الأخيرة، بعد التوغل صوب البوابة الغربية تزامنا مع عزل مجاميع المليشيات الحوثية في طوق الحديدة عن سياق المعركة.
هذا وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بعودة العرب وأمنياتهم له بالتوفيق والسلامة،.
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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