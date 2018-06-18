أول ظهور للإعلامي محمد العرب من مطار الحديدة اليمني

ظهر الإعلامي البارز محمد العرب، في الساحل الغربي، اليوم الإثنين، وتحدث عن معركة مطار ومينا الحديدة كما عهدناه بحماسة عالية جدًا، وذلك بالتزامن مع دخول معركة مطار الحديدة مراحلها الأخيرة، بعد التوغل صوب البوابة الغربية تزامنا مع عزل مجاميع المليشيات الحوثية في طوق الحديدة عن سياق المعركة.

هذا وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بعودة العرب وأمنياتهم له بالتوفيق والسلامة،.